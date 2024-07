Communiqué de la présidence de la République / Tunisie / Assassinat du député Mohammed BRAHMI

PARIS, France, 25 juillet 2013/African Press Organization (APO)/ — COMMUNIQUE

Le président de la République condamne avec la plus grande fermeté l’assassinat ce matin à Tunis du député Mohammed BRAHMI.

Il exprime ses condoléances à sa famille, à ses proches et au peuple tunisien, et demande que la lumière soit faite au plus vite sur ce meurtre, comme sur celui dont Chokri BELAID a été la victime il y a moins de six mois.

Le chef de l’Etat appelle l’ensemble des forces politiques et sociales tunisiennes à faire plus que jamais preuve du nécessaire esprit de responsabilité pour préserver l’unité nationale et garantir la poursuite de la transition démocratique.

J’aime ça : J’aime chargement…