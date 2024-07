Guinée – Aide humanitaire d’urgence

PARIS, France, 25 juillet 2013/African Press Organization (APO)/ — Quai d’Orsay – Déclarations du porte-parole

La France déplore les violences communautaires survenues la semaine dernière en Guinée, à N’Zérékoré et dans sa région, à l’origine d’une centaine de tués et de plus de deux cents blessés selon un dernier bilan.

Nous exprimons nos condoléances aux proches des victimes et notre solidarité au peuple guinéen. La France appelle les autorités à tout mettre en oeuvre pour que les auteurs des violences ne bénéficient d’aucune impunité et soient traduits en justice.

Pour faire face à l’urgence de la situation, la France a décidé d’apporter une aide médicale à l’hôpital de N’Zérékoré, vers lequel les blessés ont été évacués, sous la forme de deux tonnes de produits médicaux. Cette aide permettra d’apporter des soins à environ deux cents personnes. Elle sera acheminée le 26 juillet à destination de Conakry, puis de N’Zérékoré avec l’appui des autorités guinéennes et du comité international de la Croix-Rouge.

