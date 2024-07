LE NOUVEAU REPRÉSENTANT PERMANENT DU MALI AUPRÈS DES NATIONS UNIES PRÉSENTE SES LETTRES DE CRÉANCE

NEW YORK, 25 juillet 2013/African Press Organization (APO)/ — Le nouveau Représentant permanent du Mali auprès des Nations Unies, M. Sékou Kasse, a présenté ses lettres de créance au Secrétaire général de l’ONU, M. Ban Ki-moon.

Avant sa nomination, M. Kasse était Directeur du Département des organisations internationales au Ministère des affaires étrangères du Mali depuis 2011. En 2010, il était Inspecteur à l’Inspection des services diplomatiques et consulaires du Ministère des affaires étrangères.

Entre 2002 et 2009, M. Kasse était Premier Conseiller et Chargé d’affaires à l’ambassade du Mali en Suisse, et était, dans le même temps, accrédité, avec le même rang, auprès des Bureaux des Nations Unies à Genève, en Suisse, et à Vienne en Autriche. Il a également travaillé à New York de 2000 à 2001.

De 1997 à 1999, M. Kasse a été Chef de mission (Affaires politiques et diplomatiques) auprès du Ministre des affaires étrangères. Entre 1991 et 1997, il a été Premier Conseiller et Chargé d’affaires à l’ambassade du Mali en Algérie, avec accréditations simultanées en Tunisie, en Mauritanie et à Chypre.

M. Kasse est né à Youwarou, au Mali, le 7 août 1954. Il est marié et père de six enfants.

