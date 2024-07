La Commission européenne paraphe un protocole quadriennal à l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche avec le Maroc

BRUXELLES, Royaume de Belgique, 24 juillet 2013/African Press Organization (APO)/ — Mme Maria Damanaki, commissaire européen chargé des affaires maritimes et de la pêche, a paraphé aujourd’hui, avec le ministre marocain de l’agriculture et de la pêche maritime, M. Aziz Akhannouch, un protocole quadriennal à l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche (APP) entre l’Union et le Maroc.

Le protocole est cohérent avec la réforme de la dimension extérieure de la politique commune de la pêche de l’Union, dans la mesure où il met largement l’accent sur les avis scientifiques, la rentabilité économique, la bonne gouvernance et le respect du droit international. La durabilité est garantie par une limitation de l’activité de pêche aux ressources excédentaires pour toutes les pêcheries.

Mme Damanaki a déclaré: «Il s’agit d’un moment important pour la pêche européenne et pour la pêche marocaine. Cet accord assurera la pérennité du secteur au niveau local et présente un bon rapport coûts-avantages. Le nouveau protocole est conforme aux principes de la réforme de la politique commune de la pêche de l’Union, car il garantit une gouvernance internationale des pêches responsable».

Un grand nombre d’États membres (Espagne, Portugal, Italie, France, Allemagne, Lituanie, Lettonie, Pays-Bas, Irlande, Pologne et Royaume-Uni) ont un intérêt dans l’APP conclu avec le Maroc, qui comprend 6 catégories de pêche exploitées à la fois par les segments de la flotte industrielle et de la flotte artisanale. L’enveloppe financière consacrée au Maroc est estimée à 40 millions € au total. Plus précisément, le coût total du nouveau protocole pour l’Union se chiffrera à 30 millions € par an, dont 16 millions seront versés au Maroc en contrepartie de l’accès à la ressource. Les 14 millions restants seront affectés au soutien du secteur de la pêche dans le pays, la contribution des propriétaires de navires étant estimée à 10 millions €.

