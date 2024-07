Situation en RDC et dans la région des Grands Lacs – Déplacement de M. Pascal Canfin à New York (25 juillet 2013)

PARIS, France, 24 juillet 2013/African Press Organization (APO)/ — Quai d’Orsay – Déclarations du porte-parole

M. Pascal Canfin, ministre délégué chargé du développement, participera le 25 juillet à New York à une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies consacrée à la situation en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs.

Cette réunion, qui aura lieu en présence du Secrétaire général des Nations unies Ban Ki-moon et sous la présidence du secrétaire d’État américain John Kerry, se tiendra alors que les combats entre le mouvement rebelle M23 et les forces régulières ont repris depuis le 14 juillet dans l’Est de la RDC. Y participeront également l’envoyée spéciale du Secrétaire général pour les Grands Lacs Mary Robinson, le président de la Banque mondiale Jim Yong Kim, la présidente de la commission de l’Union africaine Nkosazana Dlamini-Zuma ainsi que les ministres des affaires étrangères de la région (RDC, Rwanda, Burundi, Ouganda).

M. Canfin rappellera notre condamnation de la reprise des hostilités par le mouvement rebelle M23. Ces attaques compromettent gravement les efforts régionaux et internationaux en vue d’une résolution durable de la crise dans la région des Grands Lacs. La France appelle à nouveau tous les pays signataires à respecter les engagements pris dans l’accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, signé le 24 février dernier à Addis Abeba.

M. Pascal Canfin soulignera également notre soutien à la mise en oeuvre rapide de la brigade d’intervention de la MONUSCO pour neutraliser et désarmer les groupes armés, conformément aux termes de la résolution 2098 du Conseil de sécurité. Le ministre délégué rappellera enfin l’urgence de tout mettre en oeuvre pour faire cesser les violences notamment sexuelles à l’encontre des femmes et des jeunes filles, perpétrées souvent en toute impunité tant par le M23 que par les forces armées de RDC.

