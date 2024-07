Orange et Total ont signé un partenariat pour distribuer Orange Money dans les stations-service TOTAL en Afrique et au Moyen-Orient

PARIS, France, 24 juillet 2013/African Press Organization (APO)/ — Orange (http://www.orange.com) et Total ont signé un partenariat permettant aux clients d’Orange d’accéder aux services Orange Money dans toutes les stations-service TOTAL des pays d’Afrique et du Moyen-Orient où les deux groupes sont présents et où Orange Money est disponible, soit 13 pays aujourd’hui.

Orange Money est le service de paiement et de transfert d’argent d’Orange en Afrique et au Moyen-Orient. Il permet aux clients d’Orange de transférer de l’argent de mobile à mobile, de régler des factures ou encore de retirer et de déposer de l’argent auprès d’un réseau d’agents agréés.

Ce partenariat entre Orange et Total permettra d’étendre le réseau de distribution d’Orange Money à l’ensemble des stations TOTAL dans les 13 pays où ce service est disponible, afin d’améliorer encore le service proposé aux clients des deux groupes tant en termes de proximité que de confort d‘utilisation. Ceux-ci bénéficieront en effet de la densité du réseau de distribution TOTAL, dont les stations sont ouvertes sur une large amplitude horaire 7 jours sur 7 : ils pourront y ouvrir un compte Orange Money et effectuer des opérations de versement et de retrait d’argent sur leur compte.

Ce premier volet du partenariat est déjà opérationnel au Sénégal et au Cameroun et le deviendra à partir du second semestre 2013, dans les 11 autres pays où les deux groupes sont présents, soit dans plus de 1 300 stations. Il sera suivi d’un second volet qui devrait permettre aux clients Orange Money de régler les achats réalisés dans les stations TOTAL à l’aide de leur compte mobile.

A l’occasion de la signature, Marc Rennard, directeur exécutif en charge de la zone Afrique et Moyen-Orient d’Orange, a déclaré : « Nous sommes fiers de présenter ce partenariat avec Total : il permet de créer des synergies entre deux grands groupes présents en Afrique et au Moyen-Orient au bénéfice des consommateurs. Cet accord va donner une toute nouvelle envergure au réseau de distribution Orange Money. »

« Je me réjouis de ce partenariat qui permet à Total d’élargir encore la gamme des produits et services que nous proposons dans tout notre réseau de distribution. C’est un nouvel exemple de notre capacité à innover et à anticiper les besoins de nos clients, » a pour sa part déclaré Momar Nguer, directeur Afrique/Moyen-Orient de la branche Marketing & Services de Total. « Aujourd’hui, notre objectif est très clairement de devenir l’un des leaders de la distribution du paiement mobile en Afrique », a-t-il ajouté.

(1) Botswana, Cameroun, Côte d’Ivoire, Guinée, Jordanie, Kenya, Madagascar, Mali, Maroc, Ile Maurice, Niger, Sénégal et Ouganda

