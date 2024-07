Levée de la suspension de la Fédération Camerounaise de Football (Fecafoot)

GENEVE, Suisse, 23 juillet 2013/African Press Organization (APO)/ — La FIFA a décidé aujourd’hui, 22 juillet 2013, de lever de la suspension de la Fédération Camerounaise de Football (Fecafoot), étant donné que les conditions préalablement fixées sont désormais remplies.

Comme requis par le Comité d’Urgence de la FIFA, le comité de normalisation désigné le 20 juillet 2013 a en effet pu prendre ses fonctions ce lundi 22 juillet 2013 au siège de la Fecafoot en présence des observateurs de la FIFA et de la CAF.

La levée de la suspension signifie que les clubs, officiels et autres représentants de la Fecafoot peuvent immédiatement reprendre les activités interrompues. Il en va de même pour ce qui est de la reprise des cours et des différents programmes dispensés par la FIFA, la CAF et les autres associations nationales.

La FIFA et la CAF continueront de suivre de près la situation, notamment en ce qui concerne la révision des statuts de la Fecafoot.

