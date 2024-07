BAN KI-MOON EXHORTE LES DIRIGEANTS GUINÉENS À POURSUIVRE LA VOIE DU DIALOGUE EN VUE DE RÉSOUDRE TOUT PROBLÈME ENTRE LES COMMUNAUTÉS

NEW YORK, 19 juillet 2013/African Press Organization (APO)/ — La déclaration suivante a été communiquée aujourd’hui par le Porte-parole du Secrétaire général de l’ONU, M. Ban Ki-moon:

Le Secrétaire général est profondément préoccupé par les informations faisant état de violents affrontements intercommunautaires dans le sud de la Guinée, entraînant de lourdes pertes en vies humaines et matérielles.

Le Secrétaire général appelle au calme et exhorte les Guinéens à s’abstenir de tout acte susceptible de porter atteinte à la coexistence pacifique entre les communautés et aux droits de l’homme. Il exhorte les dirigeants nationaux et communautaires à garantir la sécurité des personnes et des biens, à faire respecter l’état de droit et à poursuivre la voie du dialogue en vue de résoudre tout problème entre les communautés.

Il souligne également l’importance de maintenir des conditions propices pour des élections législatives démocratiques et pacifiques le 24 septembre 2013, comme prévu.

J’aime ça : J’aime chargement…