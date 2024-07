Le Canada annonce son soutien à des projets au profit des femmes du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord

OTTAWA, Canada, 18 juillet 2013/African Press Organization (APO)/ — La ministre d’État (Affaires étrangères et consulaires), l’honorable Lynne Yelich, a annoncé aujourd’hui que le Canada versera une contribution à deux projets qui favoriseront la participation des femmes au processus politique dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.

« Il est essentiel que les femmes participent aux processus décisionnels afin de s’assurer que les démocraties représentent réellement leurs populations, a déclaré la ministre d’État Yelich. Le Canada continuera à appuyer le développement des compétences des femmes en leadership et à accroître leur participation active aux élections, pour qu’un plus grand nombre de femmes qualifiées puissent être élues. Ces activités renforceront la voix des femmes de démocraties émergentes, et ce à tous les ordres de gouvernement. »

« À l’heure où le Moyen-Orient entre dans une nouvelle ère de développement politique, il incombe aux femmes d’orienter le débat sur la façon de gérer leurs sociétés, a ajouté la présidente de l’Arab Women’s Leadership Institute, Mme Tami Longaberger. L’Arab Women’s Leadership Institute est heureuse de collaborer avec le gouvernement canadien pour augmenter le nombre de femmes élues qui contribueront à ce débat au Liban, en Libye et en Tunisie. »

Les projets réalisés en Jordanie, au Liban, en Libye, en Tunisie et au Yémen amélioreront le soutien au développement des capacités des femmes candidates à mener une campagne électorale et aideront à mieux faire reconnaître les droits des femmes, à l’heure où les transitions politiques se poursuivent dans ces pays.

Ces projets contribueront à la poursuite des efforts et des intérêts du Canada lorsqu’il s’agit de promouvoir des transitions démocratiques et d’accroître la participation politique des femmes dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.

