Déclaration du porte-parole de Catherine Ashton, Haute Représentante de l’UE, sur l’assassinat du journaliste et défenseur des droits de l’homme Éric Ohena Lembembe au Cameroun

BRUXELLES, Royaume de Belgique, 18 juillet 2013/African Press Organization (APO)/ — Le porte-parole de Catherine Ashton, Haute Représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission, a fait ce jour la déclaration suivante:

« La Haute Représentante condamne fermement l’assassinat le 15 juillet de M. Éric Ohena

Lembembe, à Yaoundé, au Cameroun, dans des conditions laissant présumer des actes de torture.

M. Ohena Lembembe était un journaliste engagé et militant des droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, et intersexuées (LGBTI). La Haute Représentante présente ses condoléances à sa famille et à la communauté des défenseurs des droits de l’homme au Cameroun.

La Haute Représentante demande aux autorités camerounaises de lancer sans tarder une enquête sérieuse et approfondie sur la torture et le meurtre de M. Ohena Lembembe afin que les responsables soient traduits en justice.

L’UE réaffirme son attachement au droit de toute personne, où qu’elle se trouve, à bénéficier, sans discrimination, de l’ensemble des droits de l’homme, et son engagement à voir respecter partout dans le monde la déclaration universelle des droits de l’homme qui garantit l’égalité de tous les êtres humains en dignité et en droits, y compris pour les personnes LGBTI. »

