Nouveau gouvernement égyptien / Extrait du point de presse – 17 juillet 2013

PARIS, France, 17 juillet 2013/African Press Organization (APO)/ — Extrait du point de presse – 17 juillet 2013

Q : Le nouveau gouvernement égyptien a pris place sans participation par l’opposition islamiste. Est-ce une situation tenable et durable au niveau politique et quels sont les risques ?

R : Nous souhaitons que le nouveau gouvernement puisse répondre aux nombreuses attentes du peuple égyptien et qu’il mette tout en œuvre pour assurer le plus rapidement possible le transfert du pouvoir à des autorités démocratiquement élues. Cela implique d’inclure toutes les forces et tous les courants politiques.

Dans la nouvelle période qui s’ouvre, il est essentiel que les libertés fondamentales énoncées par la déclaration constitutionnelle du 8 juillet soient respectées.

