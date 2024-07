Réunion inaugurale du Groupe de Haut Niveau de l’Union africaine pour l’Egypte

ADDIS ABEBA, Ethiopie, 16 juillet 2013/African Press Organization (APO)/ — Le Groupe de haut niveau de l’Union africaine (UA) pour l’Égypte, constitué en réponse à la situation dans ce pays, a tenu sa réunion inaugurale aujourd’hui, au siège de l’UA, à Addis Abéba. Cette réunion a vu la participation des trois membres du Groupe, à savoir l’ancien Président de la République du Mali et ancien Président de la Commission de l’UA, Alpha Oumar Konaré, qui en assure la présidence; Festus Mogae Gontebanye, ancien Président de la République du Botswana; et Dileita Mohamed Dileita, ancien Premier ministre de la République de Djibouti. Le Commissaire de l’UA à la Paix et à la Sécurité, l’Ambassadeur Ramtane Lamamra, a également pris part à la réunion.

La réunion inaugurale a été l’occasion pour la Commission d’informer les membres du Groupe de haut niveau du mandat qui leur est assigné et de discuter de son programme de travail pour les prochaines semaines, y compris l’organisation d’une première visite de prise de contacts en Égypte à une date rapprochée à déterminer après l’installation du Gouvernement dont la formation est en cours. La réunion a également permis d’échanger sur la coordination avec des partenaires internationaux, notamment la Ligue des États Arabes, afin de faciliter un appui coordonné et efficace à une transition inclusive conduisant au retour rapide à l’ordre constitutionnel.

