Didier Reynders à propos de la situation à Goma

BRUXELLES, Royaume de Belgique, 15 juillet 2013/African Press Organization (APO)/ — Le Vice Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères Didier Reynders s’inquiète des informations de ces dernières heures faisant état de nouveaux tirs non loin de la ville de Goma en RDC. Ces informations s’ajoutent à d’autres qui portent sur une reprise des violences plus au nord, autour de la ville de Béni.

Didier Reynders pense d’abord aux populations locales, premières victimes de cette violence et de cette instabilité.

Le ministre souhaite rappeler que toutes les initiatives en cours depuis l’accord-cadre d’Addis Abeba, le rôle renforcé de la Brigade d’intervention au sein de la MONUSCO et la désignation de l’Envoyée Spéciale Mary Robinson, visent a coordonner les efforts pour une solution durable dans toute la région. Il appelle tous les acteurs a mettre fin à cette violence et à s’inscrire dans ces efforts conjoints.

