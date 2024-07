Le ministre Baird condamne fermement l’attaque perpétrée contre des Casques bleus de l’ONU au Darfour-Sud

OTTAWA, Canada, 15 juillet 2013/African Press Organization (APO)/ — Le ministre des Affaires étrangères John Baird a fait aujourd’hui la déclaration suivante :

« Le Canada condamne fermement l’attaque odieuse perpétrée aujourd’hui au Darfour-Sud, lors de laquelle au moins sept Casques bleus de la MINUAD ont été tués et de nombreux autres blessés.

« Le Canada est profondément préoccupé par la détérioration des conditions de sécurité au Darfour et à travers le Soudan. Cet incident souligne l’échec des accords de paix partiels au Soudan et la nécessité de solutions globales aux conflits qui déchirent ce pays.

« Au nom de tous les Canadiens, j’exprime mes plus sincères condoléances aux familles et aux amis des victimes, et je souhaite un prompt rétablissement aux blessés. »

J’aime ça : J’aime chargement…