En Égypte, la transition doit se faire de faire de façon pacifique et participative

GENEVE, Suisse, 12 juillet 2013/African Press Organization (APO)/ — Le pasteur Olav Fykse Tveit, secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises (COE), a encouragé une transformation pacifique et participative du système politique égyptien. Il a en outre exprimé sa «profonde inquiétude» vis-à-vis de l’escalade de la violence dans le pays.

Il a exposé son point de vue dans une lettre aux Églises membres du COE en Égypte datée du 9 juillet.

Au cours des manifestations massives qui ont précédé et suivi, ces dernières semaines, le renversement de l’ancien président égyptien Mohammed Morsi, de nombreuses personnes ont trouvé la mort et ont été blessées, selon des sources médiatiques.

Aux côtés des Églises membres du COE en Égypte, le pasteur Tveit a déclaré: «Nous prions pour une transition pacifique et participative où tous les partis travailleront ensemble à la formation d’un gouvernement qui mènera le pays sur la voie de la stabilité, de la justice et de la paix.»

Il a ajouté que le COE soutient fermement les efforts menés par les Églises d’Égypte, qui collaborent avec leurs partenaires musulmans, les partis politiques et les organisations de la société civile afin de faciliter la consolidation de la paix par un processus de réconciliation et de guérison au niveau national.

«Nous sommes par ailleurs certains que les responsables politiques et religieux d’Égypte sont conscients que, dans les moments historiques clés de changement et de transformation des systèmes politiques, les processus participatifs sont essentiels pour l’unité du pays», a souligné le pasteur Tveit.

Il a en outre exprimé sa confiance à l’égard du peuple égyptien, qui aspire à la dignité, la liberté et l’égalité et s’efforce de parvenir à ces objectifs communs de façon pacifique tout en respectant la diversité politique et religieuse.

