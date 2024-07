Le Canada fournit de l’aide humanitaire aux réfugiés du Darfour dans l’est du Tchad

OTTAWA, Canada, 11 juillet 2013/African Press Organization (APO)/ — Le Canada fournit une aide d’urgence pour la survie des réfugiés du Darfour dans l’est du Tchad, a annoncé l’honorable Julian Fantino, ministre du Développement international. L’aide du Canada permettra de fournir des aliments, de l’eau potable et des abris pour les réfugiés.

« Le conflit dans la région du Darfour a entraîné le déplacement de nombreux Soudanais et Tchadiens, a rappelé le ministre Fantino. L’aide humanitaire du Canada est le reflet de notre compassion envers les plus démunis de la Terre. Elle servira à combler les besoins essentiels des personnes déplacées. »

Depuis janvier 2013, le conflit dans la région soudanaise du Darfour a causé de nombreux déplacements de population autant à l’intérieur des frontières du Soudan qu’au-delà vers le Tchad, pays voisin. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés rapporte qu’environ 30 000 réfugiés soudanais et 20 000 Tchadiens qui vivaient dans la zone du conflit ont fui vers la région du Sila, dans l’est du Tchad.

Grâce à l’aide du Canada, les personnes déplacées recevront des abris, des couvertures, de l’eau potable et des fours à cuisson. Des latrines d’urgence seront également érigées dans le nouveau camp de réfugiés d’Ab Gadam dans la région du Sila, dans l’est du Tchad. Cette aide fait suite à l’appui antérieur fourni par le Canada à la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge annoncée le 13 mai dernier pour aider à combler les besoins humanitaires d’environ 6 000 réfugiés soudanais et Tchadiens déplacés.

L’aide canadienne est acheminée par l’entremise de la Société canadienne de la Croix-Rouge. Pour obtenir de plus amples renseignements sur cette opération d’urgence à laquelle contribue le Canada, consultez le document Emergency Appeal—Chad: Population Movement (en anglais).

Le Plan d’action économique de 2013 réitère l’engagement du Canada à l’égard de l’aide humanitaire, comme l’illustre l’appui apporté aux réfugiés du Darfour. Le nouveau ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement conserve le mandat de réduction de la pauvreté et la capacité d’intervenir en cas de crise humanitaire.

