Le Canada fournit de l’aide humanitaire aux personnes touchées par la sécheresse en Namibie

OTTAWA, Canada, 11 juillet 2013/African Press Organization (APO)/ — Le Canada apporte une aide immédiate à environ 55 000 personnes en Namibie alors que la sécheresse empire, a annoncé l’honorable Julian Fantino, ministre du Développement international. Le Canada contribuera à fournir aux personnes les plus vulnérables des repas cuits, de l’eau, des services sanitaires, des semences et des outils.

« L’aide internationale du Canada prend racine dans nos valeurs de compassion, de générosité et de désir d’aider ceux et celles qui sont dans le besoin, a déclaré le ministre Fantino. Le Canada continue à surveiller la situation de près pour s’assurer que les personnes les plus touchées disposent de l’aide dont elles ont besoin. »

Des milliers de Namibiens connaîtront une pénurie d’aliments cette année en raison d’une récolte sensiblement sous la normale du fait de la sécheresse. Le manque de pluie a également causé l’assèchement des puits, forçant la population à s’approvisionner en eau à des sources douteuses, ce qui augmente les risques de propagation des maladies d’origine hydrique. Les effets de la sécheresse se font particulièrement sentir dans le nord du pays, notamment dans les régions agricoles du Kavango, de l’Ohangwena, de l’Oshikoto et du Kunene.

L’aide canadienne est acheminée par l’entremise de la Société canadienne de la Croix-Rouge. Pour obtenir de plus amples renseignements sur cette opération d’urgence à laquelle contribue le Canada, consultez le document Emergency Appeal — Namibia: Drought (en anglais).

Le Plan d’action économique de 2013 réitère l’engagement du Canada à l’égard de l’aide humanitaire, comme l’illustre l’appui apporté à la population de la Namibie. Le nouveau ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement conserve le mandat de réduction de la pauvreté et la capacité d’intervenir en cas de crise humanitaire.

Le Plan d’action économique de 2013 réaffirme l’engagement du Canada à élargir les services de prévention, de soins et de traitement aux personnes les plus vulnérables à la tuberculose. Le nouveau ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement conservera le mandat de réduction de la pauvreté et de protection de la santé des personnes les plus démunies. De plus, la fusion permettra au nouveau ministère de rendre l’aide plus efficace, davantage transparente et mieux ciblée afin de continuer d’améliorer le sort des personnes démunies à l’échelle internationale.

