Orange lance la première offre de transfert d’argent de mobile à mobile entre trois pays d’Afrique

Chaque année, 200 millions d’euros transitent entre ces trois pays sous forme de flux de transferts d’argent. Avec ce nouveau service, Orange répond aux besoins de ses clients, de plus en plus nombreux à plébisciter Orange Money.

Orange Money Transfert International permet de recevoir et d’envoyer de l’argent depuis son mobile, en toute sécurité. Les utilisateurs n’ont plus besoin de se déplacer avec de l’argent sur soi ou de confier l’envoi à un tiers.

Ainsi, par exemple, un client en Côte d’Ivoire peut envoyer de l’argent à ses proches ou à ses fournisseurs au Mali ou au Sénégal, directement sur leurs comptes Orange Money. Il suffit à l’expéditeur de se connecter depuis son mobile au #144#, puis de renseigner le numéro de téléphone Orange du destinataire et le montant à envoyer. L’argent est alors immédiatement disponible sur le compte du destinataire pour des paiements, achats ou transferts, ou peut être retiré près de chez lui, auprès de n’importe quel distributeur Orange Money. Dans le cas où le destinataire n’est pas encore client d’Orange Money, il peut ouvrir un compte gratuitement et très facilement.

« En lançant Orange Money Transfert International aujourd’hui, nous concrétisons plusieurs mois de travail pour simplifier davantage la vie de nos clients. Nous sommes fiers d’être le premier opérateur à proposer à ses clients la possibilité de réaliser facilement leurs transferts d’argent internationaux de mobile à mobile sur cette zone de l’Afrique de l’Ouest », déclare Thierry Millet, Directeur du programme stratégique NFC et paiement chez Orange.

Orange a pour objectif d’étendre ce service, qui est une première en Afrique, à d’autres pays où le Groupe est présent. Orange Money, lancé dans 13 pays d’Afrique et du Moyen-Orient, compte désormais plus de 7 millions de clients.

