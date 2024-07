MAE – Rapport de la CNUCED sur l’Afrique présenté AUJOURD’HUI à 14h30

PARIS, France, 11 juillet 2013/African Press Organization (APO)/ — COMMUNIQUÉ TECHNIQUE

Le rapport 2013 de la CNUCED sur le développement économique en Afrique sera présenté le 11 juillet de 14h30 à 16h sur le site Convention du ministère des affaires étrangères, situé au 48 rue de Javel, 75015 Paris, en salle GUT 132.

Les journalistes, photographes et cameramen intéressés sont invités à se présenter, munis de leur carte de presse et d’une pièce d’identité, à partir de 14h15 à l’adresse mentionnée ci-dessus.

L’événement sera ouvert par Sujiro Seam, directeur adjoint du développement et des biens publics mondiaux et le rapport sera ensuite présenté par M. Patrick Portes, expert du bureau du directeur de la division de l’Afrique, des PMA et des programmes spéciaux de la CNUCED.

Le nombre de places étant limité, merci de confirmer votre présence dans les plus brefs délais.

