Ouverture du portail pour « La Méditerranée de projets » (9 juillet 2013)

PARIS, France, 11 juillet 2013/African Press Organization (APO)/ — La Délégation interministérielle à la Méditerranée a présenté mardi 9 juillet 2013 son site Internet : www.dimed.gouv.fr. A l’heure des transitions dans les pays arabes et des bouleversements politiques, économiques et sociaux qui leurs sont associés, les autorités françaises entendent contribuer à l’essor de politiques et de projets communs pour assurer dans les meilleures conditions et sur des valeurs partagées, la convergence des deux rives de la Méditerranée.

La Délégation interministérielle à la Méditerranée, la DiMed, a été créée en janvier 2013. Placée sous l’autorité du Premier ministre, elle est chargée de coordonner les initiatives et de mettre en réseau les actions des administrations françaises susceptibles d’agir en Méditerranée.

La Méditerranée de projets voulue par le Président de la République est un appel aux forces vives, collectives et individuelles de tous les pays qui souhaitent s’y associer.

Elle vise à promouvoir dans cette région une zone de croissance, de stabilité et de partage. Elle ne peut progresser sans la mobilisation de toutes les parties prenantes, notamment les administrations, les collectivités territoriales, les entreprises, les associations…

Ce portail internet s’inscrit dans cette vision. Il constitue une base importante d’informations sur les projets en Méditerranée, ainsi que sur les nombreuses personnalités et institutions qui y concourent.

