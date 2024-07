RDC – Signature de deux conventions avec le Programme alimentaire mondial (10 juillet 2013)

PARIS, France, 11 juillet 2013/African Press Organization (APO)/ — Quai d’Orsay – Déclarations du porte-parole

Mme Yamina Benguigui, ministre déléguée chargée de la Francophonie et représentante personnelle du président de la République pour la Francophonie, et M. Martin Ohlsen, représentant du Programme alimentaire mondial (PAM) en République démocratique du Congo, ont signé le 10 juillet à Kinshasa deux conventions de financement pour un montant total de 700 000 euros.

Ces conventions concernent deux projets distincts, mis en oeuvre par le PAM dans la province de l’Équateur et l’Est du pays (Sud-Kivu, Province Orientale) :

– le premier, « Achat pour le progrès », est un outil innovant destiné aux petits producteurs de la province de l’Équateur et développé avec plusieurs acteurs (FAO, SNV et OXFAM) pour relancer la production et le commerce des denrées agricoles en reliant les petits producteurs aux marchés ;

– le second concerne l’assistance alimentaire pour les victimes des conflits armés dans la province de l’Équateur et l’est du pays, où l’afflux massif de réfugiés centrafricains a engendré une nouvelle crise humanitaire dans cette région comptant déjà de nombreux réfugiés internes (près de 40 000 réfugiés centrafricains y ont trouvé refuge depuis décembre 2012).

J’aime ça : J’aime chargement…