Nomination de Mme Phumzile Mlambo-Ngcuka à la tête d’ONU Femmes (10 juillet)

PARIS, France, 11 juillet 2013/African Press Organization (APO)/ — Quai d’Orsay – Déclarations du porte-parole

La France salue la nomination de Mme Phumzile Mlambo-Ngcuka au poste de directrice exécutive d’ONU Femmes. Mme Phumzile Mlambo-Ngcuka apportera son expérience de vice-présidente d’Afrique du Sud et de femme politique engagée dans la défense et la promotion de la parité et de l’autonomisation des femmes.

La défense des droits des femmes, la promotion de l’égalité femmes-hommes et la lutte contre les violences fondées sur le genre constituent des priorités majeures de l’action extérieure de la France. La France rappelle à cet égard son attachement à ONU Femmes, dont elle a soutenu la création et partage pleinement les priorités. Elle a développé plusieurs actions de coopération avec cette agence, en renforçant notamment son partenariat à travers la signature d’un accord-cadre de coopération en mai 2012.

