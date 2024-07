L’Organisation de la Presse Africaine (APO) annonce une alliance avec Bloomberg

DAKAR, Sénégal, 11 juillet 2013/African Press Organization (APO)/ — L’Organisation de la Presse Africaine (APO) (http://www.apo-opa.com), le leader de la diffusion de communiqués de presse en Afrique, et des relations presses liées à l’Afrique, annonce aujourd’hui une alliance avec Bloomberg (http://www.bloomberg.com), le leader mondial des services d’information commerciale et financière, pour la distribution de son flux de communiqués de presse liées à l’Afrique à travers le Bloomberg Professional® service (Bloomberg Terminal) (http://www.bloomberg.com/professional), qui fournit de l’information financière en temps réel à plus de 315.000 abonnés dans 174 pays.

Photos: http://www.photos.apo-opa.com/plog-content/images/apo/photos/apo-on-bloomberg.jpg (Les communiqués de presse liés à l’Afrique seront mis à disposition de milliers de professionnels à travers le monde, grâce au Bloomberg Professional® service (Bloomberg Terminal)

Logo APO: http://www.photos.apo-opa.com/plog-content/images/apo/logos/african-press-organization.jpg

Grâce à cette alliance avec Bloomberg les communiqués de presse liés à l’Afrique émis par les entreprises, les gouvernements, les organisations politiques et économiques, les ONGs et les agences des Nations Unies, seront mis à la disposition de dizaines de milliers de professionnels à travers le monde.

« Cette alliance avec Bloomberg vient enrichir considérablement le réseau de partenaires stratégiques de l’APO, et renforce notre position de leader de la diffusion d’information économique liée à l’Afrique », a déclaré la Directrice générale de l’APO, Eloine Barry, considérant que « l’APO est le porte-voix de l’économie africaine dans le monde ».

« Selon le Président du groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD), Donald Kaberuka, la diffusion de l’information économique relative à l’Afrique participe au développement du continent africain », a ajouté Eloine Barry.

L’APO est partenaire de LexisNexis (http://www.lexisnexis.com), Dow Jones Factiva (http://www.factiva.com), Acquire Media (NewsEdge) (http://www.acquiremedia.com), et ProQuest (http://www.proquest.com), notamment.

Contact:

Aïssatou Diallo

[email protected]

+41 22 534 96 97

A propos de l’APO

L’Organisation de la Presse Africaine (APO) (http://www.apo-opa.org) est le leader mondial de la diffusion de communiqués de presse en Afrique, et des relations presse liée à l’Afrique.

L’Organisation de la Presse Africaine administre un fichier presse de plus de 25 000 contacts et offre une gamme complète de services de relations presse, tels que diffusion de communiqués de presse et monitoring, visioconférence de presse, webcasting, médiatisation d’événements internationaux, veille media internationale, conseil stratégique, diplomatie publique, et relations avec les gouvernements.

L’Organisation de la Presse Africaine fournit des services gratuits aux journalistes africains, des services de relations presse innovants aux Autorités Publiques, aux entreprises, et contribue à la communication stratégique de la plupart des institutions internationales liées à l’Afrique.

J’aime ça : J’aime chargement…