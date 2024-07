Discours de Said Djinnit au Conseil de Sécurité – Des réponses coordonnées pour préserver la stabilité en Afrique de l’Ouest

NEW YORK, 11 juillet 2013/African Press Organization (APO)/ — Said Djinnit, le Représentant spécial du Secrétaire général (RSSG) pour l’Afrique de l’Ouest, a informé le Conseil de Sécurité sur les activités du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest (UNOWA) au cours des six derniers mois. Il a aussi donné un aperçu des récents développements dans la sous-région en matière de paix et de sécurité.

“L’Afrique de l’Ouest continue de faire face à de nombreux défis politiques et sécuritaires, essentiellement liés à la criminalité transnationale organisée, à la piraterie et aux activités terroristes, ainsi qu’à des tensions liées aux élections dans certains pays », a déclaré Said Djinnit, en identifiant trois zones d’instabilité en Afrique de l’Ouest : la région du Sahel, la région du fleuve Mano et le Golfe de Guinée. A propos de la situation humanitaire, il a noté que la sous-région est toujours en situation d’insécurité alimentaire et de malnutrition, tandis que les sources de financement tendent à diminuer. Il a aussi fait part de ses fortes préoccupations sur la nature complexe et transfrontalière des défis que posent les groupes et organisations terroristes.

Le chef de l’UNOWA a plaidé pour une coordination des efforts pour faire face à instabilité. Il a salué l’engagement des leaders de la Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) à coopérer d’avantage et à renforcer leur architecture commune de paix et de sécurité, en tirant les leçons de la crise malienne et de sa dimension régionale.

Revenant sur les récentes contributions de l’UNOWA en soutien au dialogue politique en Guinée et au processus de démarcation de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria, le RSSG Said Djinnit a souligné que le “dialogue demeure la voie la mieux indiquée pour résoudre les différends et prévenir les conflits ».

En ce qui concerne la Guinée, Said Djinnit a indiqué que l’accord du 3 juillet sur les élections législatives a permis de désamorcer les sérieuses tensions qui ont menacé la cohésion sociale et nationale. Il a remercié le Conseil de Sécurité, la Configuration Guinée de la Commission de Consolidation de la paix, ainsi que les partenaires internationaux, régionaux et bilatéraux pour le soutien qu’ils ont apporté aux efforts qu’il a déployés en tant que facilitateur international avec les facilitateurs nationaux, afin de rétablir le dialogue et promouvoir un accord entre les parties.

En sa qualité de Président de la Commission Mixte Cameroun-Nigeria, il a mis en exergue les progrès significatifs réalisés dans la démarcation de la frontière entre les deux pays, attribuables aux bons offices et aux mesures de restauration de la confiance menées par les Nations Unies. «Tandis que la démarcation de la frontière progresse de manière significative, le processus de Bakassi arrivera bientôt à son terme». Il a annoncé que le Comité de suivi de l’Accord de Greentree relatif à la Péninsule de Bakassi tiendra sa dernière réunion en marge de la prochaine Assemblée Générale à New York.

“Alors que l’Afrique de l’Ouest est plus que jamais à la croisée des chemins, je m’engage à consolider l’excellente coopération et le partenariat avec les entités onusiennes en Afrique de l’Ouest, la CEDEAO et d’autres organisations régionales et continentales, notamment l’Union Africaine et l’Union du Fleuve Mano, entre autres en vue de promouvoir la paix et la stabilité», a conclu Said Djinnit. Il a souligné que l’attention continue des Nations Unies et de son Conseil de Sécurité demeure cruciale pour la poursuite des efforts en faveur de la paix, de la stabilité et du développement dans la sous-région.

