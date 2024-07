Afren ouvre la voie à une éducation au management responsable

LONDRES, Royaume-Uni, 10 juillet 2013/African Press Organization (APO)/ — L’école de commerce de l’University of Exeter (http://www.business-school.exeter.ac.uk) a le plaisir d’annoncer la poursuite de sa relation avec Afren Plc. Suite au succès de la bourse MBA Afren One Planet en 2012, Afren s’est engagée à financer une bourse annuelle pour le MBA One Planet pendant les cinq années à venir.

Unique à Exeter, le MBA One Planet est une collaboration entre l’école de commerce de l’University of Exeter et le WWF International, la plus grande organisation de défense de l’environnement au monde.

Ce programme innovant a pour but de former les leaders et décideurs commerciaux de demain en leur apportant de solides compétences commerciales fortement intégrées à un état d’esprit « une planète », qui a conscience que nous vivons sur une planète aux ressources limitées. Et au cœur de son action se trouve le principe de « durabilité ». Le MBA One Planet a déjà été reconnu pour son approche unique du concept de la durabilité par le classement « Beyond Grey Pinstripes » de l’Aspen Institut (le classant 2nd au Royaume-Uni, 9ème en Europe, 47ème au niveau mondial) ainsi qu’en remportant un « Green Gown Award ».

Galib Virani, Directeur d’Afren East Africa Exploration, a déclaré : « Le programme de bourse MBA Afren One Planet fait partie de notre engagement à soutenir le développement des talents managériaux dans les pays au sein desquels nous sommes actifs, ainsi qu’à encourager un cadre commercial durable et à promouvoir l’information sur les défis environnementaux et solutions potentielles à l’exploration et à la production d’énergie dans le monde entier. »

Afren est une entreprise leader dans le domaine de l’énergie – inscrite au Main Market de la bourse de Londres et listée parmi les firmes du FTSE 250 – avec un portefeuille diversifié dans la production, le développement et l’exploration d’actifs dans 12 pays. Maintenir de solides relations avec les entreprises et fournisseurs locaux est l’une des principales priorités d’Afren, aux côtés d’une responsabilité sociale d’entreprise et de politiques éthiques ambitieuses, destinées à garantir qu’une part significative des ressources soit réinjectée dans les économies locales. Ensemble, ces facteurs uniques ont contribué à la solidité du positionnement d’Afren dans le secteur de l’exploration et de la production.

Malcolm Kirkup, directeur des programmes MBA à Exeter, a affirmé : « L’approche d’avant-garde d’Afren devrait être une source d’admiration dans toute l’industrie – elle forme les futurs leaders commerciaux d’Afrique en leur apprenant à prendre en compte diverses possibilités de résolution des conflits au sein des succès d’entreprise, ainsi que le besoin de gérer de manière responsable les ressources environnementales. Nous sommes ravis qu’Afren se soit engagée dans une relation à long terme, ce qui est le meilleur moyen de garantir que nous pouvons avoir un impact bénéfique dans les pays d’origine de nos étudiants. »

La première bénéficiaire d’une bourse MBA Afren One Planet est Karen Adu, du Nigeria. Elle travaille actuellement avec Afren sur un projet de conseil qui explore les méthodes par lesquelles les entreprises pourraient s’engager de manière encore plus efficace auprès des communautés locales. Elle a expliqué : « Le MBA One Planet à Exeter a ouvert encore plus d’opportunités que ce que j’attendais. Tout y pousse au changement – vos perceptions, la manière dont vous pensez et les actions que vous prenez en compte. J’ai l’impression d’avoir déjà tellement appris, en seulement une année ! Je rêvais d’étudier à l’étranger, et le soutien financier d’Afren a donné des ailes à mes rêves. »

Les bourses couvrent la totalité des frais de scolarité du MBA One Planet et contribuent également aux frais d’hébergement et de vie des étudiants. Les candidats éligibles devront répondre à la totalité des critères d’acceptation du MBA One Planet, posséder une expérience ou démontrer un intérêt dans les secteurs du pétrole et du gaz et être résidents d’un des pays suivants : Côte D’Ivoire, Ghana, Kurdistan Irakien, Kenya, Madagascar, Nigeria, Seychelles, Tanzanie. Les bourses seront disponibles pour l’année universitaire 2013/14 et au-delà. La date limite de dépôt des candidatures pour l’année 2013-2014 est le 15 juillet 2013. Pour plus d’informations et pour déposer une candidature au MBA One Planet et à la bourse Afren, veuillez visiter le site internet : http://www.business-school.exeter.ac.uk/mbaatexeter .

Notes aux rédacteurs :

Afren plc

Afren est une entreprise d’exploration et de production gazière et pétrolière indépendante inscrite au Main Market de la bourse de Londres et présente sur la liste du Financial Times Stock Exchange Index des 250 principales entreprises britanniques. Afren possède un portefeuille d’actifs qui intègre la totalité de la chaîne de valeurs du cycle E&P. Afren produit actuellement depuis ses actifs situés au Nigeria, en Côté d’Ivoire et au Kurdistan irakien, et possède des intérêts en exploration au Ghana, au Nigeria, en Côté d’Ivoire, au Kurdistan irakien, au Congo-Brazzaville, dans la Zone de développement conjoint Nigeria-Saint Thomas et Principe, au Kenya, en Éthiopie, à Madagascar, aux Seychelles, en Tanzanie et en Afrique du Sud. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.afren.com.

L’University of Exeter

L’University of Exeter (http://www.business-school.exeter.ac.uk) a été nommée « University of the Year » (Université de l’année) en 2012/13 par le Sunday Times. Elle est classée parmi les 10 meilleures universités du Royaume-Uni et a récemment rejoint le prestigieux Russell Group, qui représente les principales universités de recherche au Royaume-Uni.

Exeter associe des recherches excellentes au niveau international avec des niveaux exceptionnellement élevés de satisfaction des étudiants, une association qui a contribué à en faire l’une des universités les plus populaires et les plus prospères de Grande-Bretagne. Ses campus situés à Exeter, dans le Devon et près de Falmouth, en Cornouailles, fournissent certains des environnements d’apprentissage les plus beaux, stimulants et créatifs pour 18 000 étudiants. Ses bureaux de projet à Shanghai, Pékin et Bangalore illustrent ses perspectives internationales.

L’école de commerce de l’University of Exeter

L’école de commerce de l’University of Exeter compte parmi les meilleures écoles de commerce du Royaume-Uni et a été présélectionnée pour le prix « Business School of the Year » (École de commerce de l’année) en 2012 par le Times Higher Education.

La mission de l’École consiste à « fournir une éducation et une recherche commerciales exceptionnelles et innovantes qui répondent à certains des principaux défis auxquelles les entreprises et la société sont confrontées ». Au niveau national, chacune de ses principales matières enseignées se classe parmi les 10 premiers domaines – l’une des trois seules écoles de commerce du Royaume-Uni à y parvenir.

La taille de l’école a doublé depuis 2008. Elle enregistre actuellement un chiffre d’affaires annuel de 42 millions de livres sterling, emploie 155 universitaires et 76 membres du personnel administratif et a 3 500 étudiants dans la région. La prochaine étape du développement de l’École vise à renforcer davantage sa position nationale et à bâtir le profil international de l’École.

Le One Planet MBA est l’un des programmes de Master phare de l’École, qui inclut également : Le MSc en Management international et le MSc en Analyse financière et Management des fonds.

http://business-school.exeter.ac.uk/programmes/postgraduate/management/msc_im

http://business-school.exeter.ac.uk/programmes/postgraduate/finance/msc_ffm.

