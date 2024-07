Togo – Elections législatives – Dialogue entre le pouvoir et l’opposition

PARIS, France, 10 juillet 2013/African Press Organization (APO)/ — Quai d’Orsay – Déclarations du porte-parole

La France prend acte avec satisfaction des avancées intervenues hier dans le dialogue entre pouvoir et opposition à Lomé sur les élections législatives à venir. Elle salue l’esprit de compromis et d’apaisement qui a permis d’y parvenir, ainsi que le rôle essentiel joué par Mgr Nicodème Barrigah, président de la commission vérité, justice et réconciliation.

La mise en oeuvre de ces mesures favorise désormais la tenue du scrutin dans un climat plus serein et vient renforcer les garanties qui permettront l’organisation d’élections législatives libres, transparentes et inclusives.

