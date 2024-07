Le Canada félicite le Soudan du Sud à l’occasion de son deuxième anniversaire comme nation indépendante

OTTAWA, Canada, 10 juillet 2013/African Press Organization (APO)/ — Le ministre des Affaires étrangères John Baird et le ministre du Développement international, l’honorable Julian Fantino, ont fait aujourd’hui la déclaration suivante :

« La création du Soudan du Sud il y a deux ans a donné à son peuple l’espoir d’un avenir meilleur et plus prometteur.

« Le Canada continue d’appuyer l’objectif commun d’une paix durable, sous le signe de la stabilité et de la prospérité, au Soudan du Sud. Il exhorte le Soudan et le Soudan du Sud à mettre en œuvre, sans retard ni conditions, des accords sur la sécurité, les frontières et le pétrole.

« Le Canada est déterminé à soutenir le développement du Soudan du Sud en tant que nation démocratique. En outre, nous appuyons les efforts du Soudan du Sud pour améliorer la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants, aider les agriculteurs à accroître leur production agricole et à accéder aux marchés, et permettre à des jeunes à risque de contribuer au développement social et économique de leurs communautés. »

Plus en savoir plus, voir Le Canada à l’œuvre au Soudan et au Soudan du Sud.

