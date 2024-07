Communiqué du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine (UA), en sa 384ème réunion sur le phénomène des changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique

ADDIS ABEBA, Ethiopie, 9 juillet 2013/African Press Organization (APO)/ — Le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine (UA), en sa 384ème réunion, tenue le 5 juillet 2013, a adopté la décision qui suit sur le phénomène des changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique:

Le Conseil,

1. Reconnaît la nécessité de consacrer une de ses réunions aux leçons tirées de tous les cas de changements anticonstitutionnels de gouvernement y compris la définition et le statut des soulèvements populaires ou des révolutions;

2. Rappelle la décision Assembly/AU/Dec.220(XII) et Assembly/AU/Dec.253(XIII) adoptées respectivement en février et juillet 2009 par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures préventives contre les changements anticonstitutionnels de gouvernement;

3. Décide de programmer une telle réunion au courant de l’année 2013;

4. Demande à la Commission de prendre les mesures nécessaires, y compris les documents de travail, pour ladite réunion;

5. Décide de rester activement saisi de la question.

