Situation en Egypte (8 juillet 2013)

PARIS, France, 8 juillet 2013/African Press Organization (APO)/ — La France condamne les violences survenues en Egypte ces derniers jours, d’où qu’elles viennent. Elle appelle toutes les parties à faire preuve de retenue, à refuser l’escalade et à préserver l’unité nationale. Toute la lumière doit être faite sur les violences qui ont fait plus de cinquante morts ce matin. La France prend note de la création d’une commission d’enquête et exprime sa solidarité avec les familles des victimes et des blessés.

Elle rappelle l’importance d’une poursuite de la transition démocratique dans le respect des droits de l’Homme et du pluralisme, en veillant à inclure toutes les forces politiques, ainsi que son attachement au droit de manifester pacifiquement.

Le Ministre a rappelé ces principes au ministre des affaires étrangères égyptien, Kamel Amr, avec lequel il s’est entretenu cet après-midi, ainsi que la solidarité de la France avec le peuple égyptien.

