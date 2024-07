LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL SOULIGNE LA RESPONSABILITÉ DES LEADERS ÉGYPTIENS D’ILLUSTRER « PAR LEURS MOTS ET LEURS GESTES » LEUR ENGAGEMENT À UN DIALOGUE PACIFIQUE, DÉMOCRATIQUE ET INCLUSIF

NEW YORK, 8 juillet 2013/African Press Organization (APO)/ — La déclaration suivante a été communiquée aujourd’hui par le Porte-parole du Secrétaire général de l’ONU, M. Ban Ki-moon:

Le Secrétaire général suit avec une préoccupation croissante les derniers développements de la crise en cours en Égypte. Si ceux qui avaient été arrêtés ont été libérés, d’autres sont toujours en détention. Des informations se font jour également sur l’échec à appliquer la loi de manière régulière et sur des restrictions aux libertés d’expression et de la presse.

De manière alarmante, de violents affrontements entre manifestants ont eu lieu. Des informations circulent sur des personnes qui auraient été tuées ou blessées par les forces de sécurité. D’autres informations horribles sur la violence sexuelle font également surface. Le Secrétaire général appelle les Forces de sécurité égyptiennes à protéger les manifestants et à prévenir les affrontements violents. Il appelle aussi le peuple égyptien à exercer son droit de manifester exclusivement par des moyens pacifiques.

Le Secrétaire général est fermement convaincu que nous sommes à un tournant critique devant lequel il est impératif que tous les Égyptiens travaillent ensemble en vue d’un retour pacifique au contrôle civil, à l’ordre constitutionnel et à la gouvernance démocratique. Les leaders politiques de l’Égypte ont la responsabilité d’illustrer, par leurs mots et leurs gestes, leur engagement en faveur d’un dialogue pacifique et démocratique incluant toutes les parties prenantes égyptiennes, y compris les femmes.

La marche à suivre doit être déterminée par le peuple égyptien lui-même et d’une manière qui respecte la pleine diversité des points de vue politiques du pays. Le Secrétaire général note que pour qu’un tel processus réussisse, il ne saurait y avoir de place pour la vengeance ou l’exclusion d’un parti ou d’une communauté importante.

Le Secrétaire général demeure confiant dans la capacité du peuple égyptien de relever, avec succès, les défis auxquels l’Égypte est confrontée en ce moment. Il s’engage à renforcer le fort partenariat toujours en vigueur avec l’Égypte pour appuyer une transition pacifique vers une gouvernance représentative et démocratique.

