Ouverture des célébrations du centenaire organisées à la mémoire D’Albert Schweitzer – 6-7 juillet 2013, Libreville et Lambaréné, Gabon

LAMBARENE, Gabon, 6 juillet 2013/African Press Organization (APO)/ — La Célébration du Centenaire d’Albert Schweitzer (http://schweitzerlambarene100.com), qui a débuté aujourd’hui, reflète les passions et les engagements multiples de l’un des principaux personnages humanitaires du 20ème siècle. Albert Schweitzer était un médecin qui a consacré sa vie à l’accès universel aux soins de santé, notamment pour les populations les plus vulnérables. Il était également théologien et philosophe, ainsi que musicien de talent.

Cette célébration vise à commémorer ces trois dimensions (humaniste, culturelle et scientifique), afin d’établir une feuille de route concrète pour combattre les maladies infectieuses en Afrique.

« Avant tout, Albert Schweitzer croyait à la valeur de la vie et à l’importance de sa préservation et de sa protection. Pendant un siècle, son hôpital et le Gabon ont accueilli son héritage en faveur de l’accès à la santé et à la qualité de vie pour tous. Il s’agit d’un privilège dont nous sommes immensément fiers, et nous sommes extrêmement attachés à poursuivre sur cette voie », a déclaré M. Ali Bongo Ondimba, Président de la République Gabonaise.

L’héritage humanitaire

350 personnalités venues des quatre coins de la planète se sont rassemblées à Lambaréné, pour célébrer l’héritage philosophique légué par le Prix Nobel Albert Schweitzer en matière de respect de la vie. Ce sont l’engagement fondamental de respect pour la vie et l’association des talents multiples (théologien, musicien, philosophe, activiste pour la paix) d’Albert Schweitzer qui ont inspiré l’approche holistique du symposium scientifique et de la cérémonie du centenaire.

L’ambition globale de l’événement est celle d’établir une passerelle entre les actions de recherche scientifique, humanitaires, pragmatiques et durables, et le terrain.

Aussi, cette rencontre de haut niveau permettra l’élaboration d’un plan d’action concret, visant à surmonter les défis de la lutte contre certaines des plus dangereuses maladies infectieuses (VIH/SIDA, tuberculose et paludisme) en Afrique.

Quelques-uns des intervenants …

 Peter Agre, Directeur, Prix Nobel de Chimie. Institut de recherche sur le paludisme Johns Hopkins.

 Roy Anderson, Directeur, Centre pour les maladies tropicales négligées de Londres.

 Till Bärnighausen, Épidemiologiste principal, Faculté de Santé publique de Harvard.

 Yamina Benguigui, Ministre déléguée auprès du Ministre des affaires étrangères chargée de la Francophonie, et porte-parole personnelle du Président de la République française.

 Irina Bokova, Directrice générale de l’UNESCO.

 Alain Deloche, fondateur de La Chaîne de l’Espoir et cofondateur de Médecins du Monde.

 Philippe Douste-Blazy, Président d’UNITAID et Conseiller spécial chargé des sources novatrices de financement du développement auprès des Nations Unies.

 Leymah Gbowee, Prix Nobel de la Paix et fondatrice du réseau Women Peace and Security Network.

 Luc Montagnier, fondateur de la Fondation Mondiale Recherche et Prévention SIDA.

 Sylla Thiam, responsable du Programme de lutte contre le paludisme, AMREF, Sénégal.

 Dean Schraufnagel, Vice-président de l’Union internationale de lutte contre la tuberculose et les maladies respiratoires.

 Michel Sidibé, Directeur exécutif de l’UNAIDS.

Une plateforme de « mutualisation » pour l’action collective

Le symposium a été structuré autour de sessions plénières, de réunions-débats et de présentations interactives. Par ailleurs, des groupes de travail thématiques travailleront sur les questions afférentes à la santé maternelle et néonatale, ainsi qu’aux changements et aux innovations transdisciplinaires, la santé électronique et les dossiers médicaux électroniques, la formation des professionnels de santé, le leadership et la gouvernance, et la recherche médicale en Afrique.

Célébration de l’engagement d’une vie pour la science et la médecine universelles

Dans le sillage de l’héritage d’Albert Schweitzer, et notamment de l’Hôpital Albert Schweitzer (toujours en activité, et qui constitue un centre de santé régional efficace (recherche, soins médicaux, prévention, service de maternité,…), un nouveau « Centre international universitaire de recherche et de santé Albert Schweitzer » sera inauguré à Lambaréné, pour faire face aux défis sanitaires du 21ème siècle.

Il s’agira d’un centre hospitalier et de recherche médicale de pointe, qui mettra à disposition des ressources techniques, humaines et financières pour la recherche, face à la résurgence du paludisme et de la tuberculose, mais aussi pour les maladies cardio-vasculaires et la formation spécialisée des jeunes Gabonais et Africains.

Par ailleurs, en présence des descendants d’Albert Schweitzer, Alain Deloche, Christiane Engel et Louis Schweitzer, la Royal Symphony Orchestra of London donnera un concert à la mémoire de la passion pour la musique du Docteur Schweitzer, lequel constituera une invitation à la réflexion sur l’approche philosophique de ce dernier avant le début des séances de travail des délégués et des intervenants.

Le centenaire de l’Hôpital Albert Schweitzer est un événement international, organisé sous le haut patronage de son Excellence Ali Bongo Ondimba, et produit par Richard Attias and Associates.

