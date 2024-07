L’Union africaine se félicite de la signature en Guinée d’un Accord sur la préparation et l’organisation des élections législatives de 2013

ADDIS ABEBA, Ethiopie, 5 juillet 2013/African Press Organization (APO)/ — La Présidente de la Commission de l’Union africaine (UA), Dr Nkosazana Dlamini-Zuma, se félicite de la signature, le 3 juillet 2013, par le Gouvernement de la République de Guinée, la mouvance présidentielle, les partis politiques de l’opposition et les représentants des partenaires internationaux, d’un Accord sur les préparatifs et l’organisation des élections législatives de 2013. Elle se réjouit de ce résultat qui est l’aboutissement du dialogue inter-guinéen engagé en début juin 2013 par le Collège des Facilitateurs, constitué par deux Facilitateurs nationaux et le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour l’Afrique de l’Ouest, Saïd Djinnit, en qualité de Facilitateur international. Elle félicite le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies, pour le rôle crucial qu’il a joué et pour son engagement en faveur de cette issue heureuse du dialogue inter-guinéen.

La Présidente de la Commission demande aux parties prenantes guinéennes de tout mettre en œuvre pour maintenir la dynamique positive ainsi déclenchée, en vue de garantir la paix, la sécurité et la stabilité, indispensables en cette étape cruciale du processus devant déboucher sur le parachèvement de la transition engagée en 2008. Elle réaffirme l’appui de l’UA au processus en cours et sa disponibilité à tout mettre en œuvre pour accompagner la mise en œuvre des engagements auxquels les parties guinéennes ont souscrits.

La Présidente de la Commission salue le sens des responsabilités et la maturité politique dont les acteurs guinéens viennent de faire preuve, et rappelle l’exigence pour toutes les parties guinéennes à privilégier l’intérêt supérieur du pays sur toute autre considération, afin que la compétition électorale annoncée, plutôt que d’être une source de déchirements, soit une occasion d’émulation et d’expression du devoir citoyen, ainsi que de renforcement de l’unité nationale et du processus démocratique en Guinée.

