Le ministre Fast rencontrera un gouverneur d’État et un ministre d’État de la santé du Soudan du Sud

OTTAWA, Canada, 5 juillet 2013/African Press Organization (APO)/ — Le ministre du Commerce international et ministre de la porte d’entrée de l’Asie-Pacifique, l’honorable Ed Fast, rencontrera M. Bangassi Joseph Mario Bakosoro, gouverneur de l’État de l’Équatoria-Occidental du Soudan du Sud, et M. John Bono Titazuba, ministre de la Santé du même État, afin de discuter des moyens de renforcer la relation bilatérale en matière de commerce et d’investissement entre le Canada et le Soudan du Sud.

Événement : Séance de photo

Date : Le vendredi 5 juillet 2013

Heure : 10 h 30 HP

Endroit : 205-2825, chemin Clearbrook, Abbotsford (Colombie-Britannique)

