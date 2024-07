Le Ministre Reynders concernant la situation en Egypte

BRUXELLES, Royaume de Belgique, 4 juillet 2013/African Press Organization (APO)/ — Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères Didier Reynders a pris acte de l’annonce de la suspension de la Constitution égyptienne, et du transfert du pouvoir exécutif au Président de la Cour constitutionnelle, ainsi que la mise en place d’une feuille de route prévoyant la formation d’un gouvernement technocratique, l’organisation de nouvelles élections et la rédaction d’une nouvelle Constitution.

Le Ministre Reynders réitère son appel au dialogue entre toutes les parties afin d’assurer une transition démocratique inclusive répondant aux aspirations démocratiques de toutes les composantes de la société égyptienne. Il souligne l’importance de s’abstenir de tout acte de violence et de répression à l’encontre de la population et des acteurs politiques. Seul un processus pacifique dans lequel se retrouvent toutes les forces politiques pourra être réellement représentatif et durable. Il espère que le nouveau gouvernement saura conduire le pays dans le respect de l’Etat de droit et en assurant les droits et libertés fondamentaux de tous les Egyptiens, et s’attèlera au redressement économique du pays.

Comme la Haute Représentante de l’UE Catherine Ashton l’a annoncé, l’UE reste fermement engagée à soutenir le peuple égyptien dans ses aspirations de démocratie et de gouvernance inclusive. Didier Reynders confirme que l’action de la Belgique continuera de s’inscrire dans cette voie.

Etant donné les développements de ces derniers jours, les voyages non essentiels sont déconseillés, sauf les voyages vers les régions touristiques de la Mer Rouge et du Golfe d’Aqaba. Dans ces régions, il est recommandé aux voyageurs de rester extrêmement vigilants et dans tous les cas de se tenir à l’écart de toute manifestation et de tout attroupement. Il est en outre conseillé d’entreprendre des voyages guidés et organisés.

