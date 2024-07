Niger / Communiqué de presse présidence de la République

PARIS, France, 4 juillet 2013/African Press Organization (APO)/ — Le président de la République a reçu ce matin les familles des Français enlevés à Arlit au Niger le 16 septembre 2010.

Alors que nos quatre compatriotes ont passé plus de 1 000 jours aux mains de leurs ravisseurs, le chef de l’Etat a exprimé le soutien de la nation à leur famille et a rappelé sa détermination et la mobilisation des services de l’Etat pour obtenir leur libération.

Leur faisant part des informations que détient le gouvernement sur la situation des otages, il a indiqué aux familles que ses services continueraient à les informer et à leur apporter tout le soutien nécessaire.

