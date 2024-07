Le Canada appelle les Égyptiens au calme dans la foulée du coup d’État

OTTAWA, Canada, 4 juillet 2013/African Press Organization (APO)/ — Le ministre des Affaires étrangères John Baird a fait aujourd’hui la déclaration suivante :

« Le Canada exhorte toutes les parties en Égypte à rester calmes, à éviter le recours à la violence et à participer à un dialogue politique constructif. Cela est important non seulement pour l’Égypte, mais aussi, étant donné son influence, pour l’ensemble de la région.

« Le Canada est fermement convaincu que la mise en place d’un système démocratique transparent qui respecte les opinions de ses citoyens et qui favorise et respecte la contribution de la société civile et des autres segments de la population, notamment les minorités religieuses, est le meilleur moyen de rétablir le calme et de permettre à tous les Égyptiens de participer au rétablissement de la stabilité et de la prospérité de leur pays.

« Au nom de tous les Canadiens, je tiens à adresser mes plus sincères condoléances aux familles des personnes tuées au cours des violences politiques des derniers jours et je souhaite un prompt rétablissement aux blessées. »

« Les Égyptiens ont le droit de vivre dans une société libre, démocratique et sûre. »

