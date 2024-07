Banque Mondiale / Mali / Offre d’emploi / Chargé en communication pour l’ICRISAT

BAMAKO, Mali, 3 juillet 2013/African Press Organization (APO)/ — Poste: Chargé de Communication

ICRISAT

Titre du poste: Chargé (e) en communication

Catégorie/Bande: A

Superviseur: Coordonnateur Régional Afrique de l’Ouest du Programme CCAFS

Lieu: ICRISAT Bamako – Mali

Début : 1er Août 2013

Durée : 2 ans renouvelables

Programme: Changement Climatique, Agriculture et Sécurité Alimentaire (CCAFS)

Mission et responsabilités

L’ICRISAT Bamako cherche un(e) jeune et dynamique chargé(e) en communication pour joindre l’équipe du programme régional sur le Changement Climatique, Agriculture et Sécurité Alimentaire (CCAFS) pour l’Afrique de l’Ouest. Sous la supervision du Coordonnateur Régional dudit Programme et en étroite collaboration avec l’Unité globale de communication du programme CCAFS, le (a) chargé (e) en communication aura pour mission principale la mise en œuvre et le suivi-évaluation de la stratégie de communication du programme CCAFS. Plus spécifiquement (ne sont pas limitées à), il (elle) sera chargé (e) de:

– développer et mettre en œuvre une stratégie et un plan de communication et d’information innovants du programme CCAFS

– mettre en ligne et maintenir un site web du programme CCAFS Afrique de l’Ouest et assurer les droits d’administrateur en liaison avec l’unité globale de communication du programme CCAFS;

– assurer la conception, coordination, préparation et diffusion des publications du programme CCAFS (articles de presse, blog, communiqué de presse, etc.)

– assurer la conception et gestion du bulletin d’information du programme CCAFS ainsi que les aspects communication/information au cours des événements organisés par le programme CCAFS et/ou ses partenaires;

– accompagner les partenaires du programme CCAFS dans la conception, l’élaboration et la diffusion de publications relatives aux projets mis en œuvre dans le cadre du programme CCAFS

– initier, assurer et maintenir une relation permanente avec les médias (organes de presse écrite et orale, radio, TV, etc.) au niveau de la région Afrique de l’Ouest, pour la promotion du programme CCAFS

Qualifications et experiences requises

– Justifier d’une formation universitaire, au moins BAC+4 (Master) en communication et/ou journalisme ;

– Minimum 3 ans d’expérience dans un poste similaire, notamment l’organisation et la supervision d’un programme de communication institutionnelle, avec des qualités dans la conception, rédaction et production de supports d’information (imprimés et audiovisuels) et dans l’organisation d’événements ;

– Bonne connaissance du et expérience de collaboration avec le paysage médiatique en Afrique de l’Ouest

– Bonne connaissance des questions relatives au développement rural, l’agriculture, le changement climatique

– Connaissance et bonne maitrise du français et de l’anglais

– Expérience de travail au niveau régional et/ou international serait un atout

– Solides capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse de l’information et aptitudes à formuler de façon claire et concise ses idées ;

– Très bonne connaissance de l’outil informatique, et autres outils de gestion et de publication de contenus en ligne, de réseaux sociaux (Facebook, Twitter, etc.) ;

– Aptitude à travailler sous pression en faisant preuve d’initiative, de dynamisme et de proactivité.

– Aptitude à travailler dans un environnement multiculturel et multidisciplinaire.

Dossier de candidature

Le dossier de candidature sous format PDF doit composer :

Une lettre de motivation

Un curriculum vitae actualisé accompagné des noms et contacts de 3 personnes de référence habilitées à témoigner du professionnalisme du candidat et de sa capacité à assurer la mission et responsabilités qui lui seront confiées

une copie des diplômes et attestations de travail.

Plus d’informations sur le programme CCAFS : http://www.ccafs.cgiar.org/.

Les dossiers de candidatures doivent être soumis par e-mail à l’adresse [email protected] au plus tard le 30 Juin 2013. La mention « Chargé(e) en communication – Programme CCAFS» devra figurer en objet de l’e-mail envoyé. Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour un interview en Juillet 2013.

J’aime ça : J’aime chargement…