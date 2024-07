Aggreko étend son projet d’électricité en Côte d’Ivoire à 200 MW

ABIDJAN, Côte d’Ivoire, 2 juillet 2013/African Press Organization (APO)/ — Aggreko (http://www.aggreko.com), leader mondial des services d’alimentation électrique temporaire et de régulation de la température, a annoncé l’agrandissement de son projet d’électricité en Côte d’Ivoire avec l’ajout d’une capacité de production de 100 MW, élevant la production totale du projet à 200 MW. L’agrandissement de la centrale électrique a été officiellement inauguré par le premier ministre de la Côte d’Ivoire, Son Excellence Daniel Kablan Duncan, à l’occasion d’une cérémonie qui s’est tenue le 1er juillet sur le site du projet situé dans la capitale Abidjan.

Logo: http://www.photos.apo-opa.com/plog-content/images/apo/logos/aggreko.jpg

L’évènement s’est également déroulé en présence du ministre britannique pour l’Afrique, le très honorable Mark Simmonds, et le ministre des Mines et de l’Énergie de Côte d’Ivoire, l’honorable Adama Toungara. La haute direction de CI-Energies et Aggreko était également présente.

L’usine d’Aggreko située dans la zone de Vridi à Abidjan est en service depuis 2010, lorsque la première capacité de 70 MW a été installée. Elle a ensuite été augmentée de 30 MW supplémentaires en 2011. Avec une économie en plein essor et une croissance du PIB d’environ 8,5 %, la demande en énergie a constamment augmenté ces dernières années. Les 200 MW du projet d’Aggreko injectent une capacité essentielle dans le réseau local, aidant à assurer le fonctionnement des infrastructures et services essentiels, tout en garantissant l’approvisionnement en électricité des utilisateurs professionnels et particuliers.

« Nous sommes ravis d’ajouter 100 MW supplémentaires au réseau national dans le cadre de notre programme visant à renforcer l’infrastructure énergétique à travers le pays », a commenté Amidou Traore, directeur général de CI-Energies. « Les 200 MW produits par l’usine d’Aggreko sont un aspect essentiel de la production d’énergie et nous aident à assurer l’approvisionnement de nos clients, tandis que nous développons nos programmes d’infrastructure à long terme. »

Les économies de toute l’Afrique se développent à un rythme phénoménal, ce qui exerce une pression croissante sur les infrastructures de production, de transmission et de distribution d’électricité. En ajoutant une alimentation électrique provisoire à grande échelle et rapide, les pays peuvent continuer à fournir l’énergie nécessaire pour soutenir la croissance économique alors que les gouvernements et les services publics travaillent pour mettre en service la nouvelle capacité de production.

« Notre projet en Côte d’Ivoire est un excellent exemple de la valeur qu’Aggreko offre à ses clients des services publics en Afrique », a déclaré Christophe Jacquin, directeur général d’Aggreko en Afrique du Nord et de l’Ouest. « Nous soutenons nos clients en apportant une capacité de production importante sur le réseau dans des délais très brefs et sans aucun investissement en capital. Nos solutions répondent à la pénurie de capacité de production d’énergie pour donner à nos clients la possibilité de continuer à fournir de l’électricité tout en travaillant pour combler le déficit d’approvisionnement en électricité.

Distribué par l’Organisation de la Presse Africain pour Aggreko plc.

NOTES A L’INTENTION DES REDACTEURS

Aggreko plc (http://www.aggreko.com) est le premier fournisseur mondial de solutions d’alimentation électrique temporaire et de régulation de la température. Basée en Écosse, Aggreko emploie plus de 5 700 personnes réparties dans 194 centres de service. En 2012, nous sommes intervenus pour des clients dans environ 100 pays et avons généré un chiffre d’affaires d’environ 1,6 milliard GBP (2,5 milliards USD ou 2,0 milliards EUR). Les actions d’Aggreko plc se négocient à la Bourse de Londres (AGK.L) et la société est membre de l’indice FTSE-100. Pour tout complément d’information, veuillez consulter le site Internet de la société à l’adresse : www.aggreko.com

Aggreko fournit des solutions d’alimentation électrique et de régulation de la température à tous ceux qui en ont besoin très rapidement, pour une courte période ou pendant une durée indéterminée. Nous pouvons par exemple fournir de l’énergie à un site industriel qui en a besoin pour assurer son alimentation électrique permanente, alimenter une ville entière lors de pannes de courant, ou fournir des solutions d’alimentation électrique et de refroidissement pour de grands événements sportifs. Nous répondons aux besoins de nos clients soit à travers nos 194 centres de service, que nous appelons Unités locales, soit au niveau international, à travers notre division Projets électriques.

Dans le cadre de nos Unités locales, qui représentent environ la moitié de notre chiffre d’affaires, nous louons nos équipements aux clients qui l’utilisent de façon indépendante, bien que nous assurions leur réparation et leur maintenance. Quant à notre division Projets électriques, qui représente approximativement l’autre moitié de notre chiffre d’affaires, elle agit en tant que productrice d’électricité. Nous installons et exploitons des centrales électriques et facturons aux clients aussi bien l’électricité que nous produisons que la capacité de production que nous leur fournissons. Nous concevons et fabriquons des équipements spécialement destinés à cet usage dans notre usine de Dumbarton, en Écosse.

Parmi nos clients récents figurent notamment les Jeux olympiques et paralympiques de Londres 2012, les Jeux olympiques d’hiver de Vancouver 2010 et les compagnies de services publics de plus de 50 pays, dont le Royaume-Uni, la France, l’Angola, le Kenya, l’Indonésie, le Bangladesh, le Venezuela, le Chili, le Brésil et les États-Unis.

En 2012, nous avons répondu aux besoins de près de 45 000 clients, dont 70 % nous ont accordé une note de 9/10 ou de 10/10 lors d’une enquête de satisfaction client.

Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site Internet local à l’adresse: http://www.africa.aggreko.com

