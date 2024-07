Le Ministre Reynders concernant la situation en Egypte

BRUXELLES, Royaume de Belgique, 1er juillet 2013/African Press Organization (APO)/ — Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères Didier Reynders suit très attentivement la situation en Egypte. Comme l’a fait la Haute Représentante Catherine Ashton, il insiste sur le caractère pacifique des manifestations et appelle toutes les parties au calme et à la retenue. Il leur demande de reprendre le dialogue afin de mettre tout en œuvre pour conduire l’Egypte et sa population vers la transition démocratique et le redressement économique. Le Ministre est préoccupé par les actes de violence lors de certaines manifestations qui ont déjà causé la mort de plusieurs personnes et fait de nombreux blessés.

L’Ambassade de Belgique au Caire suit la situation de près et est en contact permanent avec la communauté belge. L’avis de voyage des Affaires étrangères (http://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/conseils_par_destination/afrique/egypte/ra_egypte.jsp) a été actualisé pour tenir compte des récents développements et appelle les Belges qui veulent se rendre en vacances dans le pays à faire preuve de la plus grande vigilance, particulièrement dans les grandes villes, et à se tenir à l’écart de toute manifestation et de tout attroupement. Il est également conseillé d’entreprendre des voyages guidés et organisés, et d’obtenir des informations via un agent de voyage concernant les mesures de sécurité.

Didier Reynders annonce enfin son intention de se rendre en Egypte dans les prochaines semaines afin d’avoir des contacts politiques sur place pour mieux évaluer l’évolution de la situation dans le pays.

