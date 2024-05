Déplacement au Japon de Pascal Canfin à l’occasion de la conférence internationale de Tokyo pour le développement de l’Afrique (Yokohama, 1er-3 juin 2013)

PARIS, France, 31 mai 2013/African Press Organization (APO)/ — Pascal Canfin, ministre délégué chargé du développement, se rendra à la conférence internationale de Tokyo pour le développement de l’Afrique (TICAD V), qui se tiendra à Yokohama au Japon du 1er au 3 juin.

La conférence internationale de Tokyo pour le développement de l’Afrique est un forum politique de haut niveau sur le développement de l’Afrique, créé par le Japon, et qui se réunit tous les cinq ans.

Il réunira cette année une trentaine de chefs d’Etat et de gouvernement, en présence du secrétaire général des Nations unies, du président de la Banque mondiale et de la présidente de la commission de l’Union africaine. Il portera plus spécifiquement sur les thèmes de la croissance économique durable, de la construction de la paix et de la gouvernance.

Ce déplacement s’inscrit dans le cadre d’un partenariat actif et dynamique entre la France et le Japon, qui partagent une approche ambitieuse de leurs politiques d’aide au développement et ont fait de l’Afrique une priorité de premier plan.

