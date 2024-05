La BAD soutient un projet d’installations sanitaires pour tous à Sokodé au Togo

MARRAKECH, Maroc, 30 mai 2013/African Press Organization (APO)/ — La Banque africaine de développement (BAD) (http://www.afdb.org) va promouvoir l’assainissement urbain à Sokodé au Togo, et permettre aux populations de cette localité de bénéficier des toilettes par la valorisation des boues de vidange et le micro-crédit.

Ce projet s’est matérialisé par la signature, le 29 mai 2013 à Marrakech, d’un protocole de don, pour un montant total de 1,185 millions d’euros, entre la BAD et le gouvernement togolais.

Il s’agira, pour le gouvernement togolais, de prendre en compte tous les maillons de la chaîne de boues de vidange, de renforcer la capacité de quelques micro-entreprises communautaires et de financer l’accès des ménages à des installations sanitaires. Le projet consiste également à faciliter l’accès aux services de collecte, transport et traitement des boues. Son financement permettra de réduire la pauvreté et d’assurer la sécurité alimentaire par la mise à disposition de fertilisants provenant de la valorisation des boues.

Signant au nom de la BAD, le directeur de la Facilité africaine de l’eau/OWAS, Sering Jallow, a souligné l’importance de ce projet, qui, selon lui, « est le minimum vital destiné aux communautés les plus vulnérables, en vue d’ atteindre l’objectif du millénaire pour le développementconcernant l’eau et l’assainissement.

Le ministre de l’économie et des finances du Togo, Adji Oteth Ayassor, a exprimé la gratitude de son pays à la BAD pour son appui aux nombreux projets de développement, qui, a-t-il déclaré, «contribuent à la réduction de la pauvreté des communautés défavorisées du pays».

