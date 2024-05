PARIS, France, 29 mai 2013/African Press Organization (APO)/ — Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, inaugurera aujourd’hui à l’Hôtel de Ville de Paris aux côtés de Paul Mashatile, ministre des Arts et de la Culture d’Afrique du Sud, et de Bertrand Delanoë, maire de Paris, l’exposition « Nelson Mandela, de prisonnier à président » présentée du 30 mai au 6 juillet 2013.

Cette exposition est un temps fort de la semaine d’ouverture à Paris de la saison France-Afrique du Sud, qui se déroule jusqu’en décembre 2013. Elle permettra, pour la première fois en France, de présenter l’itinéraire du président Mandela et son combat pour l’égalité et les droits de l’Homme à travers images, films et témoignages.

La saison de l’Afrique du Sud en France, qui fait suite à la saison de la France en Afrique du Sud (juillet-novembre 2012), est l’occasion de découvrir la culture, le dynamisme et la créativité de l’Afrique du Sud à travers de nombreuses manifestations organisée dans plus de cent villes de France.

2010 – 20ème anniversaire de la libération de Nelson Mandela

En 2010, à l’occasion du 20ème anniversaire de la libération de Nelson Mandela, trois diplomates français, en poste en Afrique du Sud de 1981 à 1995, ont raconté les grandes heures à la fois tragiques et émouvantes du pays de l’Apartheid qui basculant vers la démocratie et l’élection d’un homme noir à la présidence de la République.

