Le Sommet se conclut par des décisions majeures visant à faire avancer le continent

ADDIS ABEBA, Ethiopie, 29 mai 2013/African Press Organization (APO)/ — L’historique vingt et unième session ordinaire de la Conférence de l’Union africaine, qui englobait les célébrations du cinquantenaire de l’Organisation de l’unité africaine/Union africaine, a pris fin lundi 27 mai 2013, au siège de l’Union à Addis-Abeba. L’actuel Président de l’Union, le Premier Ministre éthiopien, M. Hailemariam Desalegn, a décrit les célébrations comme « un succès retentissant ».

L’un des principaux résultats du Sommet a été l’adoption de la Déclaration du cinquantième anniversaire de l’Organisation de l’unité africaine/Union africaine, aux termes de laquelle les dirigeants se sont engagés à atteindre les objectifs de l’UA, c’est-à-dire une Afrique intégrée et prospère, en paix avec elle-même et avec le monde; une Afrique dont le développement est dirigé par ses propres citoyens et qui est un acteur important sur la scène mondiale. Les dirigeants se sont aussi engagés à traduire les dispositions de la Déclaration en action dans leurs différents pays.

Le Sommet a aussi adopté le Plan stratégique de la Commission de l’Union africaine (CUA) pour la période 2014-2017 et examiné un rapport sur d’autres possibilités de financement dont l’objectif est de garantir que l’Afrique s’approprie les différentes stratégies panafricaines.

Les principales décisions prises par la vingt et unième session ordinaire de la Conférence de l’Union africaine incluent des positions communes sur un certain nombre de questions, notamment le programme de développement de l’après-2015, la mise en place du Comité de haut niveau des chefs d’État et de gouvernement, l’élaboration du Plan stratégique 2014-2017 de la Commission de l’Union africaine et le programme « Union africaine 2063 ».

On trouvera la liste complète des décisions, et leur description, sur le site de l’Union africaine.

J’aime ça : J’aime chargement…