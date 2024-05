Atelier consacré aux banques culturelles du Mali, du Togo et du Bénin (28 et 29 mai 2013)

PARIS, France, 27 mai 2013/African Press Organization (APO)/ — Dans le cadre du programme « Mali + : le patrimoine pour le développement », l’ambassade de France au Bénin, en partenariat avec les ambassades de France au Mali et au Togo, l’Ecole du patrimoine africain (EPA) et PlaNet Finance organisent un atelier consacré aux banques culturelles du Mali, du Togo et du Bénin.

Cet atelier se tiendra les 28 et 29 mai 2013 à Porto Novo et permettra de mener avec différents partenaires institutionnels et privés de la région, une réflexion sur le rôle du microcrédit dans la stratégie de développement et de consolidation des banques culturelles.

Nouvelles formes muséales conjuguant patrimoine et développement, les banques culturelles intègrent, dans un même concept, un musée villageois, un centre de microcrédit et un centre de formation. Elles mobilisent les communautés locales autour de la protection et de la valorisation de leur patrimoine culturel, participent à leur développement économique et contribuent à préserver la cohésion sociale.

