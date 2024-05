Nomination d’Albert Gerard Koenders en tant que représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour le Mali (21 mai 2013)

PARIS, France, 21 mai 2013/African Press Organization (APO)/ — La France salue la nomination d’Albert Gerard Koenders aux fonctions de Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour le Mali.

Ancien ministre de la coopération et du développement aux Pays-Bas et chef de la mission de l’ONU en Côte d’Ivoire depuis 2011, M. Koenders dispose de l’expérience internationale et de la détermination qui lui permettront d’appuyer efficacement la sortie de crise au Mali. Il pourra compter sur le plein soutien de la France à la tête de la Mission intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA).

La mission des Nations unies au Mali traduit la forte implication de la communauté internationale pour la stabilisation et la démocratie dans ce pays, en faveur desquelles la France est fortement engagée.

Sans attendre le déploiement de la MINUSMA, prévu pour le 1er juillet, M. Koenders prendra rapidement ses fonctions pour appuyer notamment par ses bons offices la restauration de l’autorité de l’Etat malien sur l’ensemble du territoire, le processus de réconciliation et de dialogue national et la tenue d’élections libres, équitables et transparentes.

