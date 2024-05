Calendrier des événements pour la célébration du Jubilée d’or de l’OAU-UA

ADDIS ABEBA, Ethiopie, 20 mai 2013/African Press Organization (APO)/ — L’Union africaine (UA) a publié aujourd’hui le calendrier des événements du Jubilée d’or de l’OUA-UA.Des activités inoubliables avec la participation des populations africaines débuteront à Addis-Abeba, en Ethiopie, le dimanche 19 mai, avec la réunion préparatoire du Comité des Représentants Permanents (COREP) de l’UA. Cette année de festivités inclura un Sommet commémoratif, des cérémonies, des événements sportifs et culturels ainsi qu’un dîner de gala. Ces événements coïncideront avec le Sommet commémoratif spécial, le 25 mai 2013,placé sous le thème «Panafricanisme et Renaissance africaine» et la 21ème Conférence des chefs d’État et de gouvernement le 26 à 27 mai 2013. Le Sommet se terminera par l’adoption d’une proclamation historique.

Le Sommet commémoratif et les événements parallèlesenregistreront la participation d’environ soixante-quinze chefs d’Etat et de gouvernement venant du continent et d’ailleurs. Plusieurs événements tenus en avant-première ou parallèlement auront lieu dans la semaine du 19 au 27 mai courant. Le Forum dela jeunesse africaine seraprésenté par les présidentsKenneth Kaunda et Sam Nujoma, entre autres. En sus des activités de la société civile, la Chambre Pan-Africaine du Commerce et de l’Industrie (CPACI) organisera unejournée de débat sous le thème «Sécurisation de la Renaissance africaine: le rôle du secteur privé dans les 50 prochaines années ».

Pourdes célébrations et un Sommet commémoratiftransparents et ouverts à tous, l’UA a, à ce jour, accrédité environ 450 journalistes en provenance d’Afrique et de l’étranger. Ils recevront un flux en direct de toutes les sessions à travers le web et la Télévision nationale éthiopienne. Pour la première fois dans l’histoire de l’UA, plusieurs centresmultimédia ont été mis en place afin d’assurer une meilleure couverture de l’événement. La procédure d’accréditation reste ouverte à tous les médias souhaitant assister aux événements, à savoir:

• Le Forum de la Jeunesse qui se tiendra au Centredeconférence de l’UA et àAfricaHall (où l’OUA a été fondée il ya 50 ans) à la Commission économique pour l’Afrique (CEA), du 22 au 24 mai avec la participation des présidents Kaunda et Nujoma et de sept autres chefs d’Etat et de gouvernement,

• La journée de débat de la Chambre Pan-Africaine de Commerce et d’Industrie qui se tiendra le 24 mai à la CEA,

• Le débat sur le thème «Panafricanisme et Renaissance africaine »qui aura lieu au nouveau Centre de conférence de l’UAverra la participation des représentants accrédités des médias, des invités et de la société civile, dans la matinée du 25 mai,

• Les Célébrations dans l’après-midi du 25 mai, avec 15 000 invités et des messages de soutien provenant du continent et de l’étranger, ainsi que des spectacles de groupes culturels et d’artistes de renommée internationale tels que Salif Keita, Papa Wemba, Steel Pulse et le Soweto Gospel Choir,

• La Confédération Africaine de Football (CAF) organiseraun match de football amical entre deux des quatre membres fondateurs de la CAF, l’Éthiopie et le Soudan.

Les débats et les célébrations seront suivies du 21ème Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement, qui débutera le 26 mai et se terminera le 27 mai lors d’une session ouverte au public avec l’adoption d’une déclaration historique.

Pour de plus amples informations sur les accréditations et sur les conférences de presse, veuillez visiter le site web de l’Union africaine à l’adresse www.au.int. Pour recevoir des informations relatives aux événements, écrivezà[email protected].

