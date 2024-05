Le Canada signe un traité sur l’investissement avec la Tanzanie

DAR ES SALAAM, Tanzanie, 16 mai 2013/African Press Organization (APO)/ — Le ministre des Affaires étrangères John Baird et le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la Tanzanie, M. Bernard Membe, ont fait aujourd’hui la déclaration suivante lors de la signature de l’Accord sur la promotion et la protection des investissements étrangers (APIE) entre le Canada et la Tanzanie :

« L’accord signé aujourd’hui renforcera les liens économiques entre nos deux pays et aidera nos entreprises à investir en toute confiance dans nos marchés réciproques. Toute démarche qui facilite les investissements bilatéraux contribue à la création d’emplois, à la croissance et à la prospérité à long terme pour les Canadiens comme pour les Tanzaniens.

« Un APIE est un traité qui vise à protéger et à promouvoir les investissements à l’étranger au moyen de dispositions juridiquement contraignantes, ainsi qu’à attirer les investissements étrangers. En offrant une protection accrue contre les pratiques discriminatoires et arbitraires, et en améliorant la prévisibilité sur les marchés, les APIE permettent aux entreprises de réaliser des investissements en toute confiance.

« Nous sommes déterminés à mettre en place les conditions propices pour que les entreprises puissent affronter la concurrence et réussir sur les marchés mondiaux, ce qui contribuera à créer des emplois et à stimuler la croissance économique au Canada et en Tanzanie.

« Maintenant que les deux pays ont signé l’accord, ils prendront les mesures nécessaires pour le ratifier. L’accord entrera en vigueur lorsque chacun des deux pays signataires aura mené à bien son propre processus d’approbation. »

