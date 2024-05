Déplacement du Vice-Ministre des Affaires étrangères Xie Hangsheng aux Seychelles et signature d’un accord sino-seychellois d’exemption mutuelle de visas

BEIJING, Chine, 10 mai 2013/African Press Organization (APO)/ — Les 5 et 6 mai 2013, le Vice-Ministre des Affaires étrangères Xie Hangsheng a effectué une visite aux Seychelles et signé, au nom du gouvernement chinois, un accord sur l’exemption mutuelle de visas entre les deux pays.

Durant sa visite, Xie Hangsheng a été reçu en audience par le Président James Alix Michel et le Vice-Président Danny Faure des Seychelles et s’est entretenu avec le Ministre seychellois des Affaires étrangères Jean-Paul Adam. Xie Hangsheng s’est félicité du bon développement des relations et de la coopération sino-seychelloises qui, selon lui, ont apporté de réels bénéfices aux populations des deux pays et donné un parfait exemple du traitement d’égal à égal, de la solidarité sincère et de la coopération gagnant-gagnant entre les différents pays, qu’ils soient grands ou petits. La partie seychelloise a qualifié la Chine d’ami sincère et estimé que la Chine soutenait véritablement l’égalité entre tous les pays du monde, quelle que soit leur taille. Remerciant la Chine pour ses aides et son soutien durant de longues années, les Seychelles ont exprimé leur volonté de travailler ensemble avec la Chine à approfondir la relation bilatérale et à renforcer davantage la coopération.

A l’issue de leur entretien, le Vice-Ministre Xie Hangsheng et le Ministre Adam ont signé l’Accord entre le gouvernement de la République populaire de Chine et le gouvernement de la République des Seychelles sur l’exemption mutuelle de visas et rencontré ensemble la presse. Le Ministre Adam a qualifié l’accord de jalon dans les relations sino-seychelloises et estimé qu’il permettrait de faciliter les flux humains et les échanges entre les deux pays. Selon Xie Hangsheng, un nouveau chapitre s’ouvre dans les annales des relations bilatérales et les deux parties doivent saisir l’occasion pour promouvoir concrètement l’amitié et la coopération entre la Chine et les Seychelles.

Xie Hangsheng a souligné que le Ministère chinois des Affaires étrangères, dans l’esprit de servir le peuple, veillait à ce que les ressortissants chinois puissent se déplacer à l’étranger dans les meilleures conditions et rentrer au pays en toute sécurité. Selon lui, l’accord signé avec les Seychelles est le premier accord d’exemption de visas couvrant tous types de passeports conclu entre la Chine et un pays africain, et les efforts chinois se poursuivront pour faciliter le déplacement des citoyens chinois à l’étranger.

L’Ambassadeur Shi Zhongjun et le Secrétaire principal du Ministère seychellois des Affaires étrangères Maurice Loustau-Lalanne ont assisté à l’entretien et à la signature de l’accord qui entrera en vigueur une fois les procédures législatives accomplies dans les deux pays et qui permettra aux citoyens de chacun des deux pays, munis d’un passeport en cours de validité, de se rendre sans visa à l’autre pays pour un séjour ne dépassant pas 30 jours.

J’aime ça : J’aime chargement…