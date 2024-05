Le ministre Fantino fait la promotion du leadership canadien en matière d’exploitation responsable des ressources en Afrique

LE CAP, Afrique du Sud, 10 mai 2013/African Press Organization (APO)/ — L’honorable Julian Fantino, ministre de la Coopération internationale, a participé aujourd’hui à une réunion régionale du Forum économique mondial au Cap, en Afrique du Sud, pour soutenir le leadership du Canada en matière d’exploitation responsable des ressources afin d’aider les Africains les plus démunis à progresser vers la prospérité. Cet événement a tiré parti du succès qu’a connu la Conférence sur l’optimisation de la valeur des industries extractives pour le développement, coprésidée par le ministre Fantino et le Forum économique mondial, à Toronto, en mars dernier.

« Si elles sont gérées de manière responsable, les ressources extractibles peuvent stimuler une croissance économique durable, la création d’emplois et l’élimination de la pauvreté dans les pays en développement, a déclaré le ministre Fantino. Possédant 10 % des réserves de pétrole prouvées dans le monde, 40 % des réserves d’or et jusqu’à 90 % des réserves de chrome et de platine, l’Afrique est dans une position unique pour récolter les fruits d’une gestion responsable des ressources naturelles. »

Le ministre Fantino s’est joint à des dirigeants de pays africains, d’organisations non gouvernementales et d’entreprises du secteur des ressources extractibles à la réunion du Forum économique mondial. Les discussions ont été axées sur une compréhension commune de la valeur de l’exploitation des ressources naturelles, sur la façon d’améliorer la transparence, et sur les moyens permettant de bâtir des relations plus étroites entre les groupes de la société civile, les gouvernements et les entreprises privées.

Le ministre Fantino a présenté les nombreux moyens dont le Canada dispose pour aider les pays en développement en Afrique, comme l’Institut canadien international pour les industries extractives et le développement, de même que le nouveau Centre africain de développement de l’industrie minière, chargé de mettre en œuvre la vision du régime minier africain. Le Centre fournira un soutien technique et un appui en matière de politiques aux pays africains qui veulent maximiser les avantages que leur procure leur richesse en ressources.

Le Canada est l’un des principaux promoteurs de l’Initiative pour la transparence dans les industries d’extraction (ITIE). Le 4 octobre 2012, le premier ministre Harper avait annoncé que le Canada appuyait le gouvernement de la Tanzanie afin de l’aider à respecter la norme mondiale établie par l’ITIE. Cette initiative oblige les entreprises extractives en Tanzanie à publier les renseignements au sujet des montants qu’ils versent aux gouvernements, et oblige les gouvernements à divulguer ce qu’ils reçoivent de la part de ces entreprises.

« Par l’intermédiaire de la vision du régime minier africain, les dirigeants du continent ont clairement indiqué qu’ils veulent gérer leurs ressources de manière responsable et transparente, a déclaré le ministre Fantino. L’appui du Canada en faveur de l’établissement d’un secteur de l’extraction responsable les aidera à atteindre leur but commun, à savoir permettre à l’Afrique de devenir un continent prospère et autonome. »

Le Plan d’action économique de 2013 réaffirme l’engagement du Canada à l’égard des investissements en développement international pour stimuler une croissance économique durable. Le nouveau ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement conservera le mandat de réduction de la pauvreté et rendra l’aide humanitaire plus efficace, davantage transparente et mieux ciblée pour continuer d’améliorer la vie des gens démunis à l’échelle planétaire.

