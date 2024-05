Le Maroc accueille les Assemblées Annuelles de la BAD

TUNIS, Tunisie, 9 mai 2013/African Press Organization (APO)/ — Une soixantaine de journalistes représentant les principaux médias nationaux et étrangers accrédités au Maroc ont pris part, mercredi 8 mai 2013 à Rabat, à une conférence de presse annonçant la tenue à Marrakech, du 27 au 31 Mai 2013, des Assemblées Annuelles du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) (http://www.afdb.org), sous le haut patronage du Roi Mahommed VI.

Le Ministre de l’Economie et des Finances, Nizar Baraka, a, en sa qualité de Gouverneur du Royaume du Maroc et Président du Conseil des Gouverneurs à la BAD, présidé la rencontre en présence du Conseiller Spécial du Président de la Banque, Youssouf Ouedraogo. Il a présenté les différentes mesures prises par le Royaume du Maroc en étroite collaboration avec les services concernés de la première institution financière de développement de l’Afrique dans le cadre des préparatifs de cet événement sur le plan des infrastructures, du protocole, des transports, de la sécurité, de la communication et des relations avec les médias.

« Le Maroc occupe une place importante au sein de la Banque en tant que premier client de cette institution » a rappelé le Conseiller Spécial du Président de la BAD, poursuivant que le Royaume chérifien est considéré par la Banque comme « un partenaire exemplaire et un pays modèle » dans plusieurs domaines, entre autres, les infrastructures, l’éducation et la santé. Le pays a, en effet, réussi à créer les conditions pour amorcer un développement durable et accéléré.

Lors des Assemblées Annuelles du Groupe de la Banque africaine de développement à Marrakech, plusieurs thèmes d’intérêt commun pour le développement et l’émergence du continent africain feront l’objet de débats. Ces assises seront également l’occasion de discuter des orientations stratégiques de la BAD pour les dix prochaines années.

La BAD a toujours accompagné le Royaume du Maroc dans la réalisation de ses projets et programmes d’investissement ainsi que dans le soutien aux réformes engagées dans plusieurs secteurs hautement prioritaires pour le Maroc tels que la modernisation de l’administration, l’agriculture, l’éducation, la santé, les finances, les transports et l’énergie.

Le cadre de coopération pour la période 2012-2016 s’articule autour de deux piliers stratégiques parfaitement alignés avec les priorités du Gouvernement. Il s’agit du renforcement de la gouvernance et de l’inclusion sociale et du soutien au développement des infrastructures « vertes ».

